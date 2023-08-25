Россия вошла в топ-10 стран по количеству DDoS-атак, заняв 9 место по итогам II квартала. Это следует из исследования компании «Гарда», занимающейся разработкой решений в сфере информационной безопасности.



Целью исследования было определить основные типы атак, которым подвергались компании, и их распределение по странам и территориям.

«Данные собирались с помощью территориально распределенных ловушек, расположенных в 10 крупнейших странах мира (США, страны Европы и др.), и обрабатывались собственной аналитической платформой „Гарда Технологии“», — пишет компания.

Наибольшее число атак пришлось на IT-инфраструктуру в США — 33,5%, второе место у Китая — 10%, третье занимает Франция (5%). В России этот показатель составляет 2,32%, увеличившись по сравнению с I кварталом вдвое.

В рейтинге атакующих стран первое место у Китая (38%). Второе место заняла Индия (24%). Третье — Южная Корея (10%). Россия по итогам II квартала находится на 6 месте с 2% исходящих из нее атак (в I квартале было 3%).

По сравнению с I кварталом изменилось распределение активности по дням недели. Число атак в пятницу и воскресенье снизилось. Заметный рост наблюдается по вторникам и средам. Как отмечают в компании, злоумышленники меняют подходы к DDoS-атакам и начинают применять новые инструменты.