Облвласти заявили о росте числа соотечественников, переезжающих в регион из Европы

В Калининградской области выросло число соотечественников, переезжающих в регион из Европы. Об этом в ходе телемоста с Генеральным консульством Российской Федерации в Бонне сообщила заместитель министра социальной политики Виолетта Лёвина, пишет пресс-служба областного правительства.

«В 2023 году существенно изменилась география приезда соотечественников. Если в 2022 году 81 процент от всех участников государственной программы прибывали из стран Средней Азии и 3,3 процента — из стран Европы, то сейчас — это 68 и 16,7 процентов соответственно», — уточнила Лёвина.

По данным регионального минсоца, за 15 лет реализации программы в Калининградскую области приехали 54,2 тысячи соотечественников с семьями..

«В регионе за каждым соотечественником и его семьей закрепляется индивидуальный куратор, который оказывает содействие в социально-бытовом обустройстве, оформлении документов, трудоустройстве. С августа этого года работает специализированный сайт, где участники программы могут получить всю необходимую информацию и задать интересующие вопросы», — отмечают в ведомстве.

Отметим, что согласно данным доклада Калининградстата о социально-экономическом положении Калининградской области в первом полугодии 2023-го, по состоянию на январь-май число прибывших из стран дальнего зарубежья в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось всего на 40 человек — с 363 до 403.



