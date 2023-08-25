«Невыносимый запах»: региональное Минприроды обнаружило незаконный выпуск в Товарный ручей (фото)

В Калининграде выявлен незаконный выпуск жидких отходов в Товарный ручей в районе улицы Тихорецкой. Об этом сообщает региональное Минприроды в своем официальном телеграм-канале.



«По данному факту в адрес Министерства поступали многочисленные жалобы жителей района на невыносимый запах. Предлагаем собственнику в срок до 30 августа добровольно явиться в Минприроды для согласования мероприятий по ликвидации нанесенного водному объекту ущерба», — говорится в сообщении ведомства.

Если собственник не выполнит требования, начиная с 31 августа областное Минприроды обещает приступить к ликвидации и тампонажу незаконного сброса самостоятельно.