Региональное Минприроды перекрыло незаконные стоки в Товарный ручей (фото)

Фото: региональное Минприроды

4 сентября региональное Минприроды совместно с МБУ «Гидротехник» ликвидировали незаконные стоки в Товарный ручей. Информация об этом размещена в Telegram-канале ведомства.

Товарный ручей превращал в «место экологической катастрофы» гаражный кооператив «Луч-1», расположенный вдоль ул. Тихорецкой, говорится в сообщении.

«До вхождения системы ливневой канализации в указанный кооператив вода без признаков загрязнения, на территории кооператива в смотровых колодцах обнаружены автомобильные масла, следы нефтепродуктов и хоз-быт стоков», — пояснили в Минприроды.

После вхождения ливневой канализации в кооператив «Луч-1» на выпусках в ручей в воде была значительно превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ. В министерстве обещали привлечь к ответственности виновных в загрязнении лиц.

Незаконный выпуск жидких отходов в Товарный ручей, на неприятный запах от которого неоднократно жаловались жители района, был обнаружен 25 августа.