Бультерьер Гектор стал «талисманом команды» пожарных в Калининграде (видео)

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Годовалый бультерьер Гектор стал настоящим другом для огнеборцев. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пёс «пополнил» ряды специализированной пожарно-спасательной части Калининграда. Он быстро вжился в образ огнеборца, регулярно исследует все помещения части, инспектирует спецтехнику и заступает с хозяином на дежурства.

«„Английский аристократ“, несмотря на брутальную внешность, весьма доброжелательный и верный товарищ с храбрым сердцем. Пожарные верят, что присутствие на смене задорного Гектора приносит удачу в работе и называют его „талисман команды“», — рассказали в ведомстве.

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