В Норвегии убили 40 оленей, чтобы они не ходили в Россию

В Норвегии забили 40 оленей, которые пересекли границу с Россией и вернулись обратно, причинив ущерб заповеднику в Мурманской области. В министерстве сельского хозяйства Норвегии объяснили, что вернувшихся 40 животных убили из опасений, что они вновь пересекут границу, пишет «Коммерсант».

Как уточняет информагентство, в 2023 году в России находились 42 оленя из Норвегии. Животные паслись в заповеднике «Пасвик» и в течение примерно двух месяцев съели ягель на сумму 418 млн руб. Москва потребовала от властей Финляндии выплатить 50 тыс. крон ($4,7 тыс.) за каждого оленя и еще 47 млн крон ($4,4 млн) единовременно.

Помимо убийства «провинившихся» животных в Норвегии решили к 1 октября восстановить полуразрушенное заграждение на границе с Россией. Процесс осложняется тем, что рабочие не могут пересекать границу, так как это в отсутствие российских виз будет равносильно проникновению на территорию России, отмечает информагентство.