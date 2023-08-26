В ЕГЭ по истории на 2024 год включили задания на тему СВО и новых регионов РФ

Задания, связанные с СВО на Украине и новыми территориями, присоединенными к РФ, вошли в единый госэкзамен по истории на 2024 год. Проект демонстрационного варианта экзамена опубликован на сайте Федерального института педагогических измерений, пишет «Коммерсант».

«В частности, в задании №5 нужно установить соответствие между событиями и их «участниками. В числе событий приводится военная операция на Украине, в числе участников — командир артиллерийского реактивного дивизиона народной милиции ДНР Ольга Качура, погибшая в 2022 году под артобстрелом. В задании №2 нужно расположить в хронологическом порядке исторические события, в числе которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России», — уточняет информагентство.

Напомним, с этого учебного года также вводятся новые учебники по истории для школьников 10–11-х классов, в которые тоже войдут разделы о военной операции на Украине. Новый единый учебник по истории для 5–9-х классов готовят к следующему учебному году.