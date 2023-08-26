Источник заражения неизвестен: в Польше наблюдается вспышка «болезни легионеров»

В Польше отмечается вспышка легионеллеза, так называемой «болезни легионеров». Об этом сообщает «Интерфакс».

Жешуве и его окрестностях с диагнозом легионеллез уже госпитализированы 127 человек. А в субботу с диагнозом легионеллез в больницу города Люблина попал пожилой мужчина. По данным люблинского воеводы Леха Справки, этот человек ранее побывал в Жешуве (Подкарпатское воеводство).

«Что является источником заражения, точно пока не известно, — приводит Польское телевидение слова Яромира Шленчека, директора санитарно-эпидемиологической станции в Жешуве. — Результаты исследований указывают на то, что источником является водопроводная система, других источников установить не удалось».

В связи с распространением легионеллеза в Жешуве и близлежащих районах местные власти созвали кризисный штаб. На выходных ожидается проведение работ по дезинфекции водопроводной сети.

Легионеллез, или «болезнь легионеров», названная так по первому месту обнаружения на американской военной базе «Форт Брэгг». Это острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду легионеллы. Заболевание протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения, возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности.