У спецслужб Польши нет данных о намеренном заражении водопровода легионеллой

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Спецслужбы Польши не обнаружили следов намеренного заражения водопровода в городе Жешув легионеллой, пишет «Интерфакс». По состоянию на 28 августа в Польше было выявлено 143 случая заражения легионеллезом, 11 заболевших умерли.

«Мы не выявили ничего, что указывало бы на саботаж. Поскольку город находится недалеко от границы с Украиной и является важным транспортным узлом для доставки вооружений в эту страну, власти хотели бы исключить некоторые напрашивавшиеся сценарии, — отметил представитель польских спецслужб Станислав Жарын. — Данных о намеренном заражении водозаборов нет».

В выходные в Жешуве провели дезинфекцию водопроводной системы, залив туда хлор в концентрации, в 20 раз превышающей норму. Кроме того, специалисты взяли 56 проб воды. Публикация результатов исследования ожидается в ближайшее время. Расследование ситуации взяло под контроль Агентство внутренней безопасности Польши.

Первые случаи «болезни легионеров» были зафиксированы в Польше во второй половине августа.

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