Париж первым в Европе запрещает прокат электросамокатов

Париж с 1 сентября запрещает прокатные самокаты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал RTBF.

По данным информационного агентства, мэрия французской столицы не планирует возобновлять контракты с тремя частными операторами, развернувшими парк электросамокатов в городе. «Это решение основано на итогах городского референдума по вопросу использования электросамокатов. В голосовании приняли участие более 100 тыс. парижан. За запрет высказались 89% участвовавших в референдуме 2 апреля», — отмечается в публикации.

В свою очередь, прокатные компании критикуют проведенный референдум за низкую явку — 7,46%. «Явка могла бы быть более активной и представительной, если бы методы голосования были иными: больше избирательных участков, электронное голосование, муниципальная информация», — написали три частных компании-оператора в совместном коммюнике.

«Интерфакс» также отметил, что Париж станет первой европейской столицей, запретившей прокат электросамокатов.