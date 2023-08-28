СМИ: в правительстве предложили обязать АЗС заряжать электроавтомобили

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Министерство экономического развития РФ готовит предложения по обязательной установке зарядных станций для электромобилей на АЗС. Их составляют по поручению правительства. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Такое требование уже существовало с 2016 по 2021 год, однако так и не заработало на практике из-за отсутствия рынка и четких критериев, на каких автозаправках нужны зарядные станции», — пишет «Коммерсант».

Точные критерии до сих пор не сформулированы . В Минэкономики прорабатывают возможность установки зарядных станций на ключевых федеральных трассах. Но пока лишь на 15% АЗС в стране есть техническая возможность установить быстрые зарядки, отмечает издание. Стоимость их подключения слишком высокая, говорят участники рынка. При их установке должны учитываться протяженность транспортных сетей, их категория, экономическая целесообразность.

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