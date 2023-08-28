СМИ: в правительстве предложили обязать АЗС заряжать электроавтомобили

Министерство экономического развития РФ готовит предложения по обязательной установке зарядных станций для электромобилей на АЗС. Их составляют по поручению правительства. Об этом сообщает «Коммерсант».



«Такое требование уже существовало с 2016 по 2021 год, однако так и не заработало на практике из-за отсутствия рынка и четких критериев, на каких автозаправках нужны зарядные станции», — пишет «Коммерсант».

Точные критерии до сих пор не сформулированы . В Минэкономики прорабатывают возможность установки зарядных станций на ключевых федеральных трассах. Но пока лишь на 15% АЗС в стране есть техническая возможность установить быстрые зарядки, отмечает издание. Стоимость их подключения слишком высокая, говорят участники рынка. При их установке должны учитываться протяженность транспортных сетей, их категория, экономическая целесообразность.