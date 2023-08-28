Облвласти анонсировали второй этап укрепления берега в Куликово

«Балтберегозащита» планирует продолжить укрепление берега в районе поселка Куликово, информация об анонсе аварийно-восстановительных работ была размещена на сайте регионального Центра торгов.



Предварительно власти планируют потратить 378 млн рублей. Работы будут проходить в целях профилактики возможной чрезвычайной ситуации.

В 2107 году береговой линии в Куликово был нанесен заметный ущерб сезонными штормами, в некоторых участках отступание берега составило 12 метров. После этого власти укрепили два участка побережья.