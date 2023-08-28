Калининградский эксперт о безопасности поездок в такси: никто не проверяет водителей

Никто не проверяет состояние водителей такси перед выходом на работу. Это вопрос самоконтроля, заявил председатель союза таксистов Калининградской области Станислав Татаренко в эфире «Балтик Плюс» в понедельник, 28 сентября.



«Никто не проверяет [водителей]. Это больше вопрос самопонимания. Если я чувствую себя плохо, зачем мне садиться за руль, — сказал эксперт — Ездить в такси через приложение практически безопасно за исключением редких случаев, когда за рулем оказывается какой-нибудь неадекват или там, наркоман». Принять решение о том, садиться в машину или нет, пассажиры могут на основании личного рейтинга водителя в приложении. Как напомнил эксперт, на этот рейтинг влияют самые разные факторы — от культуры вождения до манеры общения таксиста.

Ситуацию с наличием в крови водителей алкоголя или наркотиков призваны исключить медицинские осмотры перед выходом на смену, которые, согласно новому закону о такси, станут обязательными с 1 сентября. Но, по мнению экспертов, добиться этого невозможно из-за отсутствия или нехватки специализированных медицинских пунктов. Подробно об изменениях, которые влечет новый закон, и о том, как он повлияет на калининградцев, можно узнать в материале «Нового Калининграда».