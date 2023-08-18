Теневой рынок, безопасность пассажиров, рост тарифов: какие изменения несет новый закон о такси

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С 1 сентября в России вступит в силу закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации». «Новый Калининград» попытался разобраться, что ждет таксопарки, водителей и их клиентов в нашем регионе. Мы выделили основные проблемы и вопросы, ответить на которые попросили представителей отрасли и экспертов.



Закон обяжет водителей такси приобретать ОСАГО по тарифу для перевозчиков

Стоимость ОСАГО для таксистов сильно выше, чем для обычных водителей, разница составляет несколько раз, поэтому специализированный полис у них малопопулярен. «Водителей, имеющих специальный полис ОСАГО для автомобиля такси, очень мало во всех регионах. Причинами такой ситуации являются более высокая стоимость, по сравнению со стандартным автострахованием, при одинаковой сумме страхового покрытия, отказы страховых компаний продавать полисы под разными предлогами, якобы из-за убыточности этого сектора, а также факт, что большинство водителей работает на личных автомобилях», — комментируют ситуацию корреспонденту «Нового Калининграда» в региональной службе такси «Максим». В полной мере, считают в компании, это относится и к самому западному региону России.

«Если авто не всегда используется как такси, для водителя это не основная деятельность, то и переплачивать за ОСАГО он считает несправедливым.Было предложено решение в виде краткосрочных полисов ОСАГО сроком действия от одних суток. Но вопрос о том, будут ли такие полисы доступны и выгодны по цене для самозанятых водителей, остается открытым, — добавляют в компании. — Мы ведем статистику ДТП с пострадавшими и видим, что у самозанятых аварийность очень низкая — всего 0,00007% (семь стотысячных процента) в годовом объеме поездок. Буквально единичные случаи на сотни миллионов поездок. Поэтому разделяем мнение, что для самозанятых водителей такси ОСАГО не должно стоить дороже стандартного автострахования. Главная проблема сейчас в том, что отсутствие у самозанятого водителя такого договора страхования является основанием для приостановления и последующего аннулирования его разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси».

«Проблема в том, что ОСАГО для такси действительно в разы дороже. Тут данные разнятся на самом деле. Кто-то из критических регионов говорит, что и до 160 тысяч. Но, по данным Ростеха, примерно в районе 25-30 тысяч рублей стоит ОСАГО для такси. Понятно, что страховая компания учитывает риски. Естественно, что рисков для водителей такси больше, поэтому и стоимость полиса выше... Если ОСАГО останется таких же прежних критериев для такси, то, возможно, это действительно будет очень тяжело для самозанятых. Насколько я знаю, одна из ассоциаций обращалась в администрацию президента для того, чтобы страховые компании несколько скорректировали стоимость по ОСАГО именно по этим причинам», — подтвердила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова.

Появится обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП)

Это значит, что в случае ДТП службы заказа такси будут нести совместную ответственность с водителями за возмещение ущерба пассажирам, если его не покроет ОСАГО. «Более логичным, чем заставлять водителей такси дважды страховать свою ответственность, выглядит решение улучшить ОСАГО вообще для всех автомобилистов таким образом, чтобы полис страховал также жизнь и здоровье пассажиров на 2 миллиона рублей. Странно, что пассажиры такси могут рассчитывать на большую выплату, а пассажиры других водителей лишены такой защиты, как люди второго сорта», — указывают в такси «Максим».

«Самое большое опасение в этом вопросе, что проблемы с ОСАГО будут перенесены и на ОСГОП — из-за того, что страховщики считают такси „высокоубыточным сегментом“, несмотря на то, что последние несколько лет аварийность с участием такси снижается. Для перевозчиков — это дополнительная финансовая нагрузка. Считаем, что пока рано ориентироваться на озвученные цифры стоимости полиса ОСГОП, т.к. в письме к нам Банк России ответил, что не проводил еще соответствующие актуарные расчеты. И цифра может оказаться на порядок выше, как в случае с ОСАГО. Для пассажиров это увеличение выплат при причинении вреда здоровью до 2 млн рублей и материального ущерба до 23 тыс рублей. Также мы ожидаем появления различного рода мошеннических схем с целью получения выплат, с которыми столкнуться страховые компании», — отмечает руководитель пресс-службы Совета по развитию такси Екатерина Киселева.

«Новым законом вводится обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков, которое на самом-то деле крупными агрегаторами, как „Яндекс“, насколько я знаю, уже делается. Но если оно сейчас будет введено, то будет введено для всех. И кто хочет стать перевозчиком и получить лицензию, столкнется с дополнительными затратами. Здесь, конечно, все будет зависеть от цены этих полисов. Безусловно, мы понимаем, что если цена полиса будет и дальше увеличиваться, плюс если будут на перевозчиков накладывать дополнительные какие-то обязанности — это будет все уложено в цену [для] потребителя. Мы, возможно, будем наблюдать и увеличение цен на такси. Конечно, хотелось бы, чтобы увеличение полисов не было слишком высоким. Над этим нужно работать страховым компаниям, которые тоже объективно оценивают свои риски и не могут тоже работать в убыток», — сказала Светлана Нижегородова.

Водители такси будут проходить обязательную аттестацию

Согласно новому закону, водители должны знать, где расположены органы местного самоуправления, достопримечательности, медицинские и образовательные учреждения в том населенном пункте, в котором хотят работать. Без соответствующей аттестации службы такси не должны принимать людей на работу. В противном случае — если они передадут нелегальным водителям более 10 заказов в месяц — их работу заблокируют.

В такси «Максим» считают, что такое количество требований к водителям негативно скажется на рынке труда: «Новый закон вместо побуждения самозанятых к получению разрешений на деятельность такси может привести к обратному эффекту и росту цен».

По мнению Совета по развитию такси, это может повлиять на сокращение числа легальных водителей: «Существенное снижение количества легальных перевозчиков может произойти, если органы региональной исполнительной власти будут устанавливать дополнительные барьеры перед перевозчиками, например, требование к экологического классу автомобиля, его цвету или аттестацию водителей. Подобные требования актуальны для столичных регионов или регионов с высоким туристическим потоком». К последним сегодня, безусловно, относится и Калининградская область.





Все машины должны перекрасить в один цвет на выбор региона

В законе говорится о том, что каждый регион самостоятельно определяет единый внешний вид для машин такси. Так, например, в Ленинградской области пришли к решению, что это должен быть белый цвет с желтой полосой.

«Сейчас до 95 % от всех заказов в городах выполняют самозанятые водители на личных автомобилях. Их используют и для работы, и для частных поездок. Не все захотят изменять цвет своего авто, резко снижать его остаточную стоимость. В Калининграде оклейка автомобиля пленкой нужного цвета стоит от 35 тысяч рублей, перекраска выйдет еще дороже. Эти деньги перевозчик должен потратить из своего кармана, затраты на изменение цвета регион не возместит. Оплачивать то, что не влияет на поездку, должны будут пассажиры. Единый цвет всех автомобилей такси не имеет практического смысла и не влияет на безопасность поездок, только ведет к необоснованным расходам и затрудняет вход на рынок новым перевозчикам», — говорят в такси «Максим».

В Совете по развитию такси тоже считают, что с перекраской всех машин в один цвет возникнет много проблем: «Перекрасить все автомобили такси в единый цвет и полностью обелить рынок — это утопия. Всегда будет существовать незначительный процент нелегальных перевозчиков. Если смотреть объективно, то в текущих реалиях сокращения автопроизводства в России и дефицита доступных автомобилей это сделать невозможно. Увеличение стоимости новых и подержанных машин, рост стоимости их обслуживания, по нашим прогнозам, приведет к увеличению срока эксплуатации имеющегося автопарка такси. Средств на стандартизацию цвета у бизнеса просто нет».

Светлана Нижегородова же считает, что те перевозчики, которые постоянно работают на этом рынке, будут работать и дальше, несмотря на затраты, а вот водители, которые «таксовали» в качестве подработки, возможно, не смогут позволить себе новые траты — такие как перекраска личного авто.

Все таксисты, как и прежде, обязаны проходить медицинские осмотры и заполнять путевые листы перед сменой

Это требование существует уже давно, но к нему относились как к формальности. Как оно будет контролироваться сейчас, неизвестно: «Водителям просто некуда пойти на эти осмотры. Это по всей стране так. Услуги по проведению предрейсового медосмотра для такси в областных центрах могут предоставить единицы организаций и только в дневные часы. Их пропускной способности не хватит для ежедневного обслуживания тысяч водителей, которые должны возить пассажиров. Очередь растянется на недели, в течение которых водители не смогут ничего зарабатывать. В небольших городах у самозанятых водителей возможность пройти предрейсовый медосмотр полностью отсутствует. Ситуация с пунктами предрейсовых техосмотров автомобилей такси еще сложнее», — говорят в такси «Максим».

«После распада СССР и советских государственных таксопарков предрейсовые осмотры остались только на бумаге. Нигде в мире, за исключением четырех стран бывшего СССР (Россия, Таджикистан, Казахстан, Беларусь), не существует требований к водителям такси проходить ежедневные медосмотры и техосмотры. В отношении всех водителей действуют общие требования, запрещающие эксплуатацию технически неисправных транспортных средств и езду в нетрезвом состоянии. Выдавая водительское удостоверение, государство подтверждает право гражданина водить автомобиль и возить других людей. А путевые листы — ненужная архаика», — указывают в таксомоторной компании.

Екатерина Киселева из Совета по развитию такси тоже считает невозможным исполнение пункта о предрейсовом техосмотре машин и медосмотре водителей: «Считаем, что необходимо пересмотреть регламенты мед- и техосмотров. Современные автомобили уже не требуют такого тщательного и ежедневного контроля. Телемедицинские технологии могут упростить прохождение медконтроля. А также необходимо увеличивать количество пунктов круглосуточных медосмотров, в обратном случае водители просто не смогут получить путевой лист, и мы не увидим роста легальных перевозчиков».

К перевозкам пассажиров не допустят граждан с непогашенной или неснятой судимостью за преступления

Теперь работать в такси не смогут люди с непогашенной или неснятой судимостью за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабёж, разбой, похищение и прочее (ст. 328.1 ТК РФ). Также не допустят и водителей, у которых более трёх неоплаченных административных штрафов за нарушение ПДД за день до перевозки и водителей, которых лишали водительских прав или подвергали аресту за нарушение ПДД более одного раза за год.

Корреспондент «Нового Калининграда» поинтересовался в пресс-службе такси «Максим», повлияет ли это на количество водителей. «В стране никто не знает, сколько таких водителей было в такси, так как не было законных оснований требовать такую справку, а у водителей не было обязанности ее предоставлять. Отсутствие статистики не позволяет делать какие-либо утверждения и выводы. За рамками установленной нормы существует дискуссия о том, что будет делать отбывший наказание гражданин, лишенный возможности зарабатывать на свободе честным трудом», — пояснили в компании.





Самозанятые смогут работать в сфере легковых перевозок, заключив договор со службой заказа такси



Ранее у самозанятых не было возможности работать в такси, для этого водителю приходилось открывать на себя ИП и перечислять соответствующие платежи. «Самозанятые, которые очень активно являются перевозчиками такси, до этого закона не могли напрямую работать в качестве перевозчиков, они вынуждены это делать через индивидуальных предпринимателей, как того требовал закон, оставляя там какие-то комиссии. Конечно, хотелось бы, чтоб самозанятые напрямую работали, но для этого за ними, безусловно, нужен такой же контроль, как осуществляется за обычными перевозчиками», — указывают Светлана Нижегородова.

Этот момент прокомментировал «Новому Калининграду» и председатель постоянного комитета по бюджету, налогам и финансам регионального Заксобрания Александр Никулин: «Новая редакция Закона важна и актуальна — она регулирует отношения между всеми участниками перевозок исходя из современных реалий. Конкретизация требований к деятельности перевозчиков легковым такси, служб заказа легковым такси, а также возможность допуска самозанятых граждан к перевозкам позволит создать более благоприятные и безопасные условия пользования такси, а также повысить эффективность работы субъектов предпринимательской деятельности без увеличения издержек перевозчиков», — считает он. Теоретически эта мера может повлиять на тариф в лучшую для пассажиров сторону.

Тарифы на услуги такси в Калининграде повысятся?

«Существует прямая связь между количеством активных водителей и стоимостью услуги такси. Доступность услуги и демократичность цен всегда обеспечивались большим числом водителей, выполняющих заказы.

Недавно „Максим“ наглядно продемонстрировал в реальных условиях применение нового закона о такси. В Иркутске и Владивостоке сервис на несколько часов закрыл доступ к заказам водителям, не соответствующим требованиям Федерального закона от 29 декабря 2022 года № 580-ФЗ „Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации“. В итоге в Иркутске средний чек за поездку вырос в 3,5 раза и составил 990 рублей против обычных 283 рублей. Во Владивостоке спрос на такси критически превышал число работающих водителей, из-за этого минимальная стоимость поездки увеличилась до 800 рублей, средний чек в тестовый период составил 2626 рублей против 326 рублей в обычное время.

Такая же ситуация может возникнуть в Калининграде 1 сентября, когда все службы заказа такси должны будут закрыть доступ к заказам водителям без разрешений», — прогнозирует калининградская служба такси «Максим».

В Совете по развитию такси в регионах РФ также считают, что для увеличения тарифов накопилось уже множество предпосылок. Помимо вышеперечисленных моментов влияние на цены, безусловно, окажет и рост стоимости топлива в стране.

Однако Александр Никулин считает, что бояться заоблачных цен не стоит: «Законом перевозчик получил право разрабатывать тариф на перевозку, учитывающий время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности перевозки. По новым правилам перевозчик обязан разместить сведения о тарифах на перевозку не позднее чем за три рабочих дня до начала их применения на своем сайте или на сайте службы заказа легкового такси. Данное новшество не нарушает принципа баланса спроса и предложения», — убежден он.

Вернутся ли нелегальные таксисты на улицы города?

На вопрос, возможно ли такое, что ситуация с бизнесом в сфере такси откатится к теневому уровню 90-х с нелегальными водителями, Светлана Нижегородова ответила следующее: «Такой риск есть, но он уже не такой значительный, как в нулевых, поскольку сейчас крупнейший игрок рынка такси — это все-таки агрегатор. То есть вряд ли кто-то будет выходить и ловить такси напрямую на улице. В любом случае это делается через агрегаторы, а агрегаторы этим законом обязали выполнять определенные требования, работать с определенными перевозчикам. Поэтому, на мой взгляд, может несколько увеличиться цена на услуги такси. Может быть, конечно, в каких-то некоторых моментах кто-то и будет работать в теневом сегменте, но уже сейчас, в отличие от 90-х, это сложно, поскольку все цифровизовано и даже заказать теневое такси по интернету достаточно сложно».

Текст — Ольга Кадомцева, фото: Виталий Невар / Новый Калининград