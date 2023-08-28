Облвласти анонсировали торги по строительству корпуса школы в Светлогорске почти за 1 млрд руб.

В Светлогорске реконструируют школу № 1 за 922 млн рублей, информация об этом появилась на сайте регионального Центра торгов.



Планируется создать отдельный корпус для младшеклассников, рассчитанный на 600 участников. Работы должны быть окончены в 2025 году.

В 2021 году выходило постановление регионального правительства, из которого следует, что средства будут выданы Светлогорску на условиях софинансирования. Из областного бюджета должны быть оплачены 90% проектных работ и 65,7% затрат на строительство. При этом затраты на создание ПСД и на сами работы тогда оценивались в 989,8 млн рублей.