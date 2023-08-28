Горвласти объяснили, почему стадион «Красная звезда» снова затопило (фото)

В Калининграде из-за ночного дождя снова затопило стадион «Красная звезда». Почему это снова произошло, «Новому Калининграду» объяснил первый заместитель главы администрации города Игорь Шлыков. По словам Шлыкова, дождь был такой силы, что «на один квадратный метр вылилось порядка шести ведер воды в очень короткий промежуток времени».



«Обычная система ливневой канализации к таким обильным осадкам не приспособлена, поэтому кое-где в городе были подтопления», — сообщил чиновник.

Шлыков добавил, что всего было зафиксировано четыре участка подтопления: территория водно-моторного клуба «Волна», ручей Литовский, детский сад № 121 и стадион. Кроме того, из-за приема излишков воды ливневками подтопило также участок улицы Ялтинской.

В понедельник, 28 августа, на месте впадения Литовского ручья в Преголю прошло оперативное совещание с участием городских чиновников и регионального министра природных ресурсов и экологии Олега Ступина. По результатам осмотра участники выезда выяснили, что ручей шириной в три-четыре метра ближе к устью сужается до полутора метров.

«Это создает узкое горлышко, — пояснил Шлыков. — Это горлышко и было источником подтопления самого клуба „Волна“ и частично затронуло угол детского сада. Проблема должна решаться следующим образом: тут будут судебные претензии. Трубопереход, который здесь оборудован, он ненормативной ширины и, наверное, на него нет разрешений. Сейчас будем все документы поднимать. Кроме того, возведен объект капитального строительства в виде эллинга. Он находится как раз на русле нашего ручья. Выпуск в реку Преголя уже совсем маленький. Ночью, когда большие объемы воды выпали, этот участок не справился».

Напомним, что впервые стадион «Красная звезда» был затоплен 6 августа. Тогда власти объясняли проблемы нарушением дренажа при строительстве велосипедной трассы.