Водное поло: в Калининграде после ливня затопило стадион «Красная звезда» (фото)

На Калининграде после ливня затопило стадион «Красная звезда» на Московском проспекте.



«Проблема появилась после начала ремонтных работ и обустройства велосипедной трассы. Видимо нарушили дренажную систему. До этого был отличный стадион с хорошим футбольным полем», — предположил местный житель в соцсети. Однако в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии пояснили, что подтопление в пойме ручья Гагаринского произошло из-за забитой трубы под дорогой и перекрытия другого ручья.

Фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова побывала на месте ЧП и убедилась, что стадион «Красная звезда» сейчас больше подходит для занятий водным поло, чем футболом.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград