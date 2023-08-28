Эксперт: в регионе количество «официальных» таксистов в 7 раз меньше, чем нужно

В Калининграде количество официальных таксистов в 6-7 раз меньше, чем необходимо. Об этом рассказал председатель ассоциации такси региона Станислав Татаренко в эфире «Балтик плюс» в понедельник, 28 августа.



Водителей такси с лицензией в городе около 500 вместо требуемых 3000-3500, сообщил Татаренко. Согласно его информации, лицензированных водителей в Калининграде около 10% от общего числа всех таксистов в городе, нелегалов, которые «подбирают» людей на улице — 5%, а 90% составляют те, кто работают неофициально через приложение.

К последней категории водителей глава ассоциации относится, по его словам, резко негативно. «Водитель такси должен быть профессионалом: профессионалом вождения, профессионалом гидом, знающим свой город. Подработчик — это обычный человек, у которого кредитная машина, есть основная работа [они выезжают] пятница, суббота, может быть, воскресенье и забирают наш хлеб. Тем самым лишая работы нас, тех, кто работает только в такси <...> они берут все заказы подряд, потому что у них есть задача привести домой копеечку и не важно, что будет потом. Тем самым нашу работу, по-сути, удешевляя», — заявил Станислав Татаренко.