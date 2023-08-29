В «Храброво» задерживаются девять рейсов

Девять рейсов на вылет из калининградского аэропорта «Храброво» и на прилет в Калининград задерживаются. Такие данные приводит онлайн-табло аэропорта. Несмотря на утреннюю грозу и проливной дождь, в пресс-службе «Храброво» не стали связывать задержки с погодными условиями.



«Причина задержек не в метеоусловиях, — пояснила руководитель пресс-службы аэропорта „Храброво“ Наталья Грицун. — Аэропорт работает штатно. По поводу задержек стоит обратиться к представителям авиакомпаний. В основном это рейсы „Уральских авиалиний“».

Отметим, что большая часть задержанных рейсов — на прилет в Калининград. Из них четыре — из московского «Домодедово», три — из московского «Шереметьево» и один из Санкт-Петербурга.