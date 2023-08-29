Проект второго этапа строительства детского лагеря в Филинской бухте прошел экспертизу

Проект второго этапа строительства детского спортивно-оздоровительного центра в Филинской бухте получил положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом опубликована на сайте Единого реестра заключений.



Специалисты проверили проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Работы выполняла компания «Технология», зарегистрированная в Удмуртии.

Детский спортивно-оздоровительный лагерь решили построить на площадке, где раньше размещался «Балтийский Артек» (форум перенесли на Виштынецкое озеро). Под этот объект было передано в федеральную собственность свыше 56 гектаров в районе Филинской бухты, центр займет часть и пляжной зоны (примерно треть).