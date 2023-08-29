Проект второго этапа строительства детского лагеря в Филинской бухте прошел экспертизу

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Проект второго этапа строительства детского спортивно-оздоровительного центра в Филинской бухте получил положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом опубликована на сайте Единого реестра заключений.

Специалисты проверили проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Работы выполняла компания «Технология», зарегистрированная в Удмуртии.

Детский спортивно-оздоровительный лагерь решили построить на площадке, где раньше размещался «Балтийский Артек» (форум перенесли на Виштынецкое озеро). Под этот объект было передано в федеральную собственность свыше 56 гектаров в районе Филинской бухты, центр займет часть и пляжной зоны (примерно треть).

На первом этапе на территории предусмотрено строительство учебно-образовательного центра, столовой, универсального спортивно-культурного комплекса и пяти жилых корпусов. Наряду с этим запланированы медико-восстановительный блок, крытая площадка для игровых видов спорта, спасательная станция с медпунктом, КПП, лифт для маломобильных категорий населения, стадион и две трибуны, каждая из которых рассчитана на 200 зрителей. «Новый Калининград» подробно рассказывал, что происходит в Филинской бухте с началом строительства лагеря.

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