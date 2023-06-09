«Там теперь мрак натуральный!»: что происходит в Филинской бухте, где строят детский лагерь (фото)

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В Филинской бухте полным ходом идет возведение детского спортивно-оздоровительного центра. Власти обещали не ущемлять права рыбаков и отдыхающих — оставить слип для лодок и возможность подхода к пляжу. На деле все происходит несколько иначе: слипа нет, а спуститься к морю можно только физически подготовленному и не боящемуся грязи человеку. Да и само побережье бухты сейчас сложно назвать привлекательным для отдыхающих — им остался сильно урезанный из-за стройки кусок пляжа с перерытым внедорожниками песком, камнями и сваленными в кучу бетонными столбами. В областном правительстве настаивают, что все неудобства — временные. Однако местные жители уже не верят в то, что некогда одно из самых живописных в регионе мест вновь вернет себе былой вид и инфраструктуру. «Новый Калининград» рассказывает о том, что в настоящее время происходит в Филино.



Филинская бухта расположена на территории заказника в Светлогорском округе. Это одно из красивейших мест на побережье в Калининградской области, откуда открывается вид на мыс Таран с действующим маяком. В свое время там был даже оборудованный пляж с раздевалкой и лежаками. Все изменилось, когда в этом месте власти решили построить спортивно-оздоровительный центр для детей. Концепция предполагает возведение объектов на участке площадью 56 гектаров: там в итоге должны появиться учебно-образовательный центр, универсальный спортивно-культурный комплекс, стадион, жилой и медицинский блоки, плавательный бассейн, ледовая арена, два поля для регби и другие объекты. Ради этой стройки площадь заказника сократили почти вдвое. Изначально предполагалось, что строительство начнется в 2019 году, но сроки сдвинулись на несколько лет.

Сейчас, проезжая через поселок Приморье, к которому с запада примыкает Филинская бухта, уже наблюдаешь не свойственное сельской местности оживленное движение: на грунтовой дороге пытаются разъехаться множество легковых авто, велосипедистов и мотоциклистов. Несмотря на появление довольно протяженного строительного забора, портящего «открыточный» вид сверху на бухту, обзорная площадка на самой высокой точке склона над морем сейчас востребована как никогда.

Толпы туристов — кто с гидом, кто сам по себе — бесконечным потоком идут к обрыву, чтобы сделать фото или просто полюбоваться панорамой. Дополнительный поток приезжающих, судя по припаркованным у кустов велосипедам, обеспечивает построенная вдоль побережья велодорожка.

Не меньшая суматоха царит и с другой стороны склона у бухты — рядом с единственным спуском к воде. Найти место для парковки там задача не из легких — обочина грунтовки заставлена машинами, многие авто — с прицепами для лодок. Филинская бухта — любимое место калининградских рыбаков, потому что защищена от сильных ветров и там, в отличие от других участков прибрежных морских вод, все еще есть рыба.

Однако с началом в 2022 году строительства детского центра все местное рыболовное сообщество живет в напряжении. Еще в 80-90-е годы местные жители сами соорудили из бетонных плит в бухте слип, который периодически вскладчину ремонтировали. Теперь же он попал в зону строительных работ и был демонтирован. По рассказам рыбаков, им всегда было понятно, что властям этот самодельный спуск для лодок только мешает. «Рыбаки каждый год собирали деньги и восстанавливали слип. Лично я деньгами сбрасывался. Это небольшие суммы — 20-40 тысяч рублей в целом, но этого хватало, чтобы привезти сюда автокран. И уже тогда власти не давали технике заезжать — специально пригоняли сюда полицию», — рассказал «Новому Калининграду» местный рыболов Валерий.

В октябре 2022 года стало известно, что, несмотря на обещания властей сохранить доступ к слипу, его уже разобрали. Вскоре строители соорудили рядом новый слип, которым некоторое время пользовались рыбаки и ловцы янтаря. Однако позже выяснилось, что и он находится в зоне строительства — весной 2023 года его тоже демонтировали, а профлисты ограждения стройки сдвинули ближе к центру пляжа, отхватив еще кусок побережья. В итоге лагерь забирает примерно треть пляжа Филинской бухты — доступ на территорию планируют ограничить и ввести пропускной режим. В областном правительстве пообещали, что остальная территория бухты останется общедоступной.

Сейчас автомобили с лодками съезжают к морю по бывшей пешеходной дороге. И без того очень крутой грунтовый спуск превратился в песочно-земляную кашу с огромными ямами. Причем местами эта дорога идет под наклоном в 45 градусов. Не только ехать, но идти по этому пути довольно тяжело: пешеходам приходится как-то расходиться с автомобилями и продираться сквозь клубы поднятой ими пыли. В дождливую погоду, уверяют местные, по этой дороге, превращающейся в грязное месиво, вся вода со склона вместе с землей стекает на пляж.

«На обычной машине в гору не подняться. Спускаем колеса, полный привод, все блокировки — чтобы машина выволоклась. И еще легковушки вытаскиваем оттуда время от времени, которые туда сдуру заехали, а выбраться потом не могут, — говорит обладатель внедорожника Валерий. — Чуть если дождь пойдет, то там грязища: строители посносили все — деревья, кусты, верхнюю часть дерна — оголился слой типа глины. Спускаешься на машине, и влажный грунт просто садится».

Причем съезжать по этому не предназначенному для машин спуску можно только до площадки, находящейся в паре сотен метров от пляжа. Дальше — водоохранная зона, въезд в которую карается штрафом до 5 тысяч рублей. Те рыболовы, у кого лодка небольшая, остальную часть пути просто волокут ее до воды на себе. Если же судно большое и тяжелое, то рыбаки из-за отсутствия слипа нарушают запрет и едут на машине до самого пляжа.

«Ездим на удачу. У меня лодка 400 кг весит, поэтому мне — только на машине. Вот сегодня и вчера полиции не было. Но всю предыдущую неделю они тут дежурили с утра и до шести вечера. А бывало еще: утром выходишь в море — полиции нет. Вечером возвращаешься — стоят. Я разворачивался и уходил обратно в море — ждал до вечера, пока не уедут, — поясняет Валерий. — С полицией разговаривал: „Вы же понимаете нашу ситуацию. Зачем? Ладно бы еще янтарщиков ловили“. Они говорят: „Команду дали „штрафовать всех за выезд в водоохранную зону“, и мы стоим. Дадут команду — мы уедем“».

Когда-то популярное место для дикого отдыха сейчас не узнать. Береговую линию бухты теперь сложно назвать пляжем — песок весь разъездили внедорожники, повсюду камни, со стороны стройки свалены в кучу бетонные столбы с торчащей арматурой и старые покрышки. Самый удобный и глубокий, по словам рыбаков, заход в воду теперь отгорожен от общественной территории строительным забором. За ограждением пока никаких работ не ведется, но откуда-то издалека сверху доносится шум работающей строительной техники. Чуть ближе то и дело слышен звук работающего мотора — к берегу время от времени причаливают резиновые лодки.

Один из владельцев такой лодки — пенсионер Владимир — рассказал «Новому Калининграду», что рыбачит в бухте «сколько себя помнит». Он утверждает, что достойной альтернативы этому месту для рыбаков нет, даже учитывая нынешние неудобства: «Нам сказали в Куликово ездить на „алихановский“ слип. А оттуда 35 километров по воде сюда надо идти, потому что там рыбы нет. В Янтарном тоже есть слип, но и к нему не подъехать — тоже метров 100 по песку. В Камсигале (народное название поселка Севастопольского под Балтийском — прим. „Нового Калининграда“) с бывшей контейнерной площадки выходят, но там еще по каналу плыть, а потом по час морю — 35 километров, как и из Куликово. А если ветер западный? То пока мы обратно до Балтийска дойдем, то весь позвоночник и задница отвалятся».

Удобных слипов общего пользования в регионе вообще нет, уверяют рыбаки. Построенный властями слип в Куликово они называют «бестолковым» — он идет не до самой воды, а заход в море там слишком мелкий для крупных лодок. Еще один новый слип оборудовали в Зеленоградске, но свободно воспользоваться им в любое время невозможно, настаивают местные жители: «Там система пропускная. На воротах номер телефона указан — надо звонить, а там уже откроют — не откроют. Да и там тоже нет конкретного подъезда — тоже через песок», — отметил Валерий.

Во время недавнего оперативного совещания в правительстве губернатор Антон Алиханов вновь пообещал, что слип в Филинской бухте все-таки построят, и даже назвал этот вопрос «приоритетным». По предварительным оценкам чиновников, для этого потребуется от 70 до 100 млн рублей. При этом он поручил установить в этом месте камеры видеонаблюдения, чтобы контролировать «нелегальную добычу янтаря и водных биоресурсов». Также Алиханов добавил, что слипы планируется открыть в Светлом и в Янтарном.

Однако местные жители уже не очень верят тому, что говорят представители власти. В разговоре с «Новым Калининградом» сразу несколько собеседников высказали предположения, что вся эта стройка детского центра была задумана для того, чтобы за федеральный счет провести к бухте коммуникации и построить инфраструктуру — тогда, мол, остальная территория рядом станет привлекательной для застройщиков.

«Тема простая: отжимается побережье для застройки. Господин Алиханов много чего наобещал, но не сделал ничего, — заключил Валерий. — Нас обманули. У нас был слип — теперь его нет. Раньше здесь была бухта красивая — сейчас ее нет. Там теперь мрак натуральный!».

Текст: Екатерина Медведева. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград