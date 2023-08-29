В калининградском зоопарке в четвертый раз пытаются реконструировать вольер за 334 млн

Власти зоопарка в четвертый раз анонсировали торги на поиск подрядчика для реконструкции вольера для лосей, информация об этом была размещена на сайте регионального Центра торгов.



На месте вольера для лосей хотят разместить площадки для содержания крупных хищников (волков и медведей), здание «Грот», искусственный водопад, домик юного натуралиста и смотровые площадки.