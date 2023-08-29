Сын экс-депутата Ивана Грибова получил 2,5 года колонии по делу о контрабанде табака

Сына бывшего депутата областного заксобрания Ивана Грибова Николая приговорили к 2,5 годам колонии общего режима по делу о контрабанде табака. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Приговор также был вынесен в отношении участника преступной группы Ивана Горелова, он получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.



Как было установлено, в 2020 году Николай Грибов незаконно приобрел у лица, уголовное дело в отношении которого выделили в отдельное производство, 15 тысяч пачек табачных изделий без акцизных марок. Впоследствии совместно с Гореловым он продал этот товар за 5,2 тысячи евро.

Обоих мужчин признали виновными по пунктам «а» и «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ — «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками)». «Преступная деятельность подсудимых была пресечена сотрудниками УФСБ России по Калининградской области, которыми табачная продукция изъята из незаконного оборота», — отметили в надзорном ведомстве.

Экс-депутата Ивана Грибова задержали 3 марта 2022 года. По версии следствия, с июня 2018-го по январь 2019 года Грибов, его сын и еще несколько фигурантов объединились в организованную группу с целью незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий. При этом, как полагает следствие, Грибов руководил преступной группой и координировал ее действия.