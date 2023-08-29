Сын экс-депутата Ивана Грибова получил 2,5 года колонии по делу о контрабанде табака

Все новости по теме: Криминал

Сына бывшего депутата областного заксобрания Ивана Грибова Николая приговорили к 2,5 годам колонии общего режима по делу о контрабанде табака. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Приговор также был вынесен в отношении участника преступной группы Ивана Горелова, он получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Как было установлено, в 2020 году Николай Грибов незаконно приобрел у лица, уголовное дело в отношении которого выделили в отдельное производство, 15 тысяч пачек табачных изделий без акцизных марок. Впоследствии совместно с Гореловым он продал этот товар за 5,2 тысячи евро.

Обоих мужчин признали виновными по пунктам «а» и «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ — «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками)». «Преступная деятельность подсудимых была пресечена сотрудниками УФСБ России по Калининградской области, которыми табачная продукция изъята из незаконного оборота», — отметили в надзорном ведомстве.

Экс-депутата Ивана Грибова задержали 3 марта 2022 года. По версии следствия, с июня 2018-го по январь 2019 года Грибов, его сын и еще несколько фигурантов объединились в организованную группу с целью незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий. При этом, как полагает следствие, Грибов руководил преступной группой и координировал ее действия.

Парламентарию было предъявлено обвинение по уголовному делу о контрабанде табачных изделий, совершенной организованной группой (часть 3 статьи 200.2 УК РФ). При этом в марте 2022 года Ивану Грибову вынесли приговор по другому уголовному делу — об экономических преступлениях двухлетней давности. Изначально политик получил условный срок. Он обжаловал приговор, и в апелляции ему заменили наказание на реальный срок.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter