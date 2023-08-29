«Сносите к чертовой матери»: Алиханов потребовал демонтировать эллинги на Литовском ручье

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов потребовал снести эллинги, построенные в русле Литовского ручья и частично перекрывающие его в районе впадения в Преголю. Такое требование он озвучил во вторник, 29 августа, во время оперативного совещания. В ходе дискуссии с подчиненными глава региона выяснил, что эти постройки привели к подтоплению стадиона «Красная звезда» и его окрестностей.



«Да там просто все замусорено», — возмутился Алиханов.

«Замусорено, застроено вдоль ручья Литовского у выхода в Преголю», — отреагировал министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

«Не вдоль, а над ручьем, правильно?» — уточнил губернатор.

«И вдоль, и над», — добавил Ступин.

«А как это возможно?» — поинтересовался Алиханов.

После того, как Ступин заявил, что «тут надо отдельно разбираться», Алиханов снова перебил.

«Чего разбираться-то, я не пойму, Олег Андреевич, — заявил он. — Я так понимаю, что знание об этом нам дано уже не первый день. Серая (Елена Серая, министр регионального контроля Калининградской области — прим. „Нового Калининграда“), выходите, проводите проверку и сносите к чертовой матери. Это как это получилось так, что у нас взяли, поставили плиты над водным объектом и чего-то построили? Это водно-моторный клуб этот, который примыкает к бастиону „Литва“?»

Губернатор напомнил, что часть построек у бастиона ранее уже была демонтирована, а Олег Ступин пояснил, что собственник-нарушитель уже определен.

«У меня поручение Серой. Если можно, подключите прокуратуру, город, министерство. Пусть они самостоятельно принимают меры по ликвидации. Это очевидное нарушение», — добавил Алиханов.