В полиции отчитались о наказании водителей за выезд на пляж в Балтийском округе

Сотрудники полиции провели профилактический рейд «по пресечению заезда автомобилей» на пляж в Балтийском округе. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.



Участковые выявили 11 нарушений на территории Балтийской косы и на пригородных пляжах. В отношении водителей составили протоколы по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ.

«Полицейские напомнили владельцам автомобилей, что закон запрещает выезжать на транспортных средствах в лесополосу вблизи моря и подъезжать к воде ближе, чем на 500 метров. Данное правонарушение влечет наложение штрафа: на физическое лицо от трех до 4,5 тысяч рублей, на юридическое — до 400 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.

Полицейские также провели беседы с отдыхающими о правилах поведения в общественных местах и о мошенниках. «Профилактические рейды на побережье Балтийского моря будут продолжены», — добавили в пресс-службе.