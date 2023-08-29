В полиции отчитались о наказании водителей за выезд на пляж в Балтийском округе

Сотрудники полиции провели профилактический рейд «по пресечению заезда автомобилей» на пляж в Балтийском округе. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Участковые выявили 11 нарушений на территории Балтийской косы и на пригородных пляжах. В отношении водителей составили протоколы по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ.
«Полицейские напомнили владельцам автомобилей, что закон запрещает выезжать на транспортных средствах в лесополосу вблизи моря и подъезжать к воде ближе, чем на 500 метров. Данное правонарушение влечет наложение штрафа: на физическое лицо от трех до 4,5 тысяч рублей, на юридическое — до 400 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.
Полицейские также провели беседы с отдыхающими о правилах поведения в общественных местах и о мошенниках. «Профилактические рейды на побережье Балтийского моря будут продолжены», — добавили в пресс-службе.Ранее губернатор Антон Алиханов предложил калининградцам снимать на видео автомобили, выезжающие на пляж, и присылать записи ему. «Предлагаю объединить усилия и совместно ликвидировать недостаток воспитания у таких водителей, наказывая их рублём», — написал Алиханов в своем Telegram-канале.