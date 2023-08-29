Алиханов: у польских перевозчиков возникли проблемы с пропуском в Калининград

Алиханов: у польских перевозчиков возникли проблемы с пропуском в Калининград
Фото: Новый Калининград

У польских перевозчиков возникли проблемы с пропуском на территорию Калининградской области. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на оперативном совещании регионального правительства 29 августа.

«У нас было решение оперштаба по допуску польских машин даже при отсутствии дозволов (разрешений на осуществление международной перевозки — прим. „Нового Калининграда“). Там сейчас появились определенные сложности из-за разъяснений со стороны федерального Минтранса. Мы с коллегами, с первым замом министра, с утра отработали», — заявил чиновник.

По его словам, сейчас власти готовятся направить в Министерство транспорта РФ уточняющее письмо, чтобы «снять разногласия» и продолжить пропуск польских автомобилей в регион без дозволов. Губернатор также отметил, что сейчас фурами из Польши осуществляется «достаточно большой объем перевозок». «Вопрос отрабатываем. Надеемся, в ближайшее дни он будет снят», — сказал Антон Алиханов.

В мае 2023 года Госдума РФ решила попросить правительство запретить транзит польских фур по стране. Губернатор Антон Алиханов тогда заверил, что Калининградская область не будет закрыта для проезда автомобилей из Польши. «Польские перевозчики составляют 15-18% от иностранных перевозчиков, которые доставляют грузы в Калининградскую область. С учётом нашей географии на регион не будет распространён запрет работы польских транспортных компаний. С коллегами из МИД России и Минтрансом России отработали данный вопрос», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

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