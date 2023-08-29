«Гадили всему городу»: Алиханов потребовал построить коллектор за счет компаний-нарушителей

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов обвинил 40 компаний, привлеченных к административной ответственности за сброс стоков в Гагаринский и Литовский ручьи, а также в Ялтинский пруд, в том, что «они десятилетиями гадили всему городу». Этот вопрос глава региона поднял во вторник, 29 августа, на оперативном совещании в региональном правительстве.



В числе нарушителей Алиханов назвал компании «Натурово» и «Гидрокомфорт». По его словам, выпуски были затампонированы сотрудниками минприроды, после чего предприятия «поплыли».

«У меня 40 юрлиц, которые десятилетиями что-то скидывали, — обратился Алиханов к главе администрации Калининграда Елене Дятловой. — Просто фекалку напрямую гнали в этот Гагаринский ручей. Мы его почистили за федеральные деньги, Ялтинский пруд почистили за федеральные деньги, но у „Гидротехника“ еще куча подключений. Вы должны их ликвидировать в ближайшее время, иначе мы начнем вас штрафовать соответствующим образом».

Министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз, которого попросили прокомментировать ситуацию, заявил, что в этот район необходимо «протащить коллектор» за счет «Водоканала», чтобы принять необходимый объем стоков. Министр добавил, что переключить предприятия на сети Гурьевска пока возможности нет.

Алиханов добавил, что «Водоканалу» выделять деньги на эти цели не стоит, так как есть 40 нарушителей, которые и должны оплатить коллектор.