Алиханов обвинил руководителя «Гидротехника» в конфликте интересов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов обвинил руководителя муниципального бюджетного учреждения «Гидротехник» Алексея Мойсу в конфликте интересов и предложил ему уйти со своего поста. Этот вопрос глава региона поднял во вторник, 29 августа, в ходе оперативного совещания в правительстве области.



«В „Гидрокомфорте“ родственники Мойсы в собственниках, — заявил Алиханов, обращаясь к главе администрации Калининграда Елене Дятловой. — Я вообще не очень понимаю, как человек, который возглавляет „Гидротехник“ ваш городской, еще и к „Гидрокомфорту“ имеет отношение. Еще и десятилетиями это вот делает. Это как? Может, ему пора уже уйти в сторону и заниматься своим бизнесом? А я еще должен за счет „Водоканала“ что-то делать? Никто ничего не перепутал?»

Алиханов добавил, что «Гидротехник» не предпринимает никаких мер по ограничению сброса стоков компании «Гидрокомфорт» в Гагаринский и Литовский ручьи.

«„Гидрокомфорт“ фигачит напрямую, — продолжил глава региона. — Мы им затампонировали их выпуск незаконный, а они взяли, перекрыли насос и перебросили трубу и качают фекалку напрямую в Гагаринский ручей. Умнички просто. Гениально! „Натурово“ тоже экологи великие, но эти хотя бы не сопротивлялись и признали сразу».