На Литовском ручье выявлено восемь самовольных построек, их планируют снести через суд

На Литовском ручье выявлено восемь самовольных построек, их планируют снести через суд
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Калининграда
Все новости по теме: Город

На Литовском ручье в Калининграде, в месте впадения его в реку Преголю, региональные власти обнаружили восемь самовольных построек. Об этом во вторник, 29 августа, в ходе оперативного совещания в правительстве области сообщила министр регионального контроля Калининградской области Елена Серая.

«Мы проверку уже проводили, — сообщила Серая. — Там у нас выявлено 8 самовольных построек, которые находятся на этом водном объекте. Сейчас мы проводим с ними работу по привлечению к ответственности и будем дальше выходить в суд о сносе этих самовольных построек»

«Выходите в суд сразу, не надо тянуть. Если они не уговариваются о самостоятельном демонтаже, сразу в суд идите», — предложил губернатор Антон Алиханов.

Также глава региона попросил убрать забор вокруг снесенного объекта, располагавшегося по адресу Ленинский проспект, дом № 11.

«Снести вы снесли объект, а он так и огорожен, — добавил он. — Год, два, три или сколько он стоит огороженный? Ничего не происходит. Живут там мигранты какие-то в подвале, ходят туда-сюда в центре города. Я жду доклада».

Напомним, что в городские власти и руководство регионального минприроды ранее выяснили, что застройка устья Литовского ручья приводит к затоплению соседних улиц во время сильных дождей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter