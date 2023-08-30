На Литовском ручье выявлено восемь самовольных построек, их планируют снести через суд

На Литовском ручье в Калининграде, в месте впадения его в реку Преголю, региональные власти обнаружили восемь самовольных построек. Об этом во вторник, 29 августа, в ходе оперативного совещания в правительстве области сообщила министр регионального контроля Калининградской области Елена Серая.



«Мы проверку уже проводили, — сообщила Серая. — Там у нас выявлено 8 самовольных построек, которые находятся на этом водном объекте. Сейчас мы проводим с ними работу по привлечению к ответственности и будем дальше выходить в суд о сносе этих самовольных построек»

«Выходите в суд сразу, не надо тянуть. Если они не уговариваются о самостоятельном демонтаже, сразу в суд идите», — предложил губернатор Антон Алиханов.

Также глава региона попросил убрать забор вокруг снесенного объекта, располагавшегося по адресу Ленинский проспект, дом № 11.

«Снести вы снесли объект, а он так и огорожен, — добавил он. — Год, два, три или сколько он стоит огороженный? Ничего не происходит. Живут там мигранты какие-то в подвале, ходят туда-сюда в центре города. Я жду доклада».