Власти планируют создать охранную зону у пивзавода «Понарт»

Власти издали проект приказа о создании охранной зоны у выявленного объекта культурного значения — здания пивзавода «Понарт». Информация об этом была размещена на сайте областного правительства.



Это предполагает, что рядом со зданием завода по адресу Судостроительная, 4, нельзя будет проводить капитальное строительство, размещать баннерную рекламу или телевизионные антенны, совершать несогласованную посадку или вырубку деревьев, размещать нестационарные торговые точки (за исключением времени проведения городских праздников). На самом здании пивзавода нельзя будет размещать кондиционеры.

По данным портала «Пруссия 39», здание пивоварни «Понарт» было воздвигнуто в 1849 году, до 1918 года пережило два значительных пожара. После установления советской власти в регионе было превращено в «Калининградский пивоваренный комбинат № 2», долгое время эксплуатировалось по первоначальному профилю, однако в 90-х оказалось заброшенным и стало постепенно разрушаться.

В 2007 году комплекс зданий пивоваренного завода был признан объектом культурного значения. Восстановление завода началось в 2010 году, тогда были отремонтированы подвалы и налажено производство пива. В настоящее время здание пивоварни находится на стадии реконструкции, однако уже сейчас на прилегающей территории проводятся городские праздники: концерты и ярмарки.