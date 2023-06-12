Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт»

Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт» Мерзликин и оркестры: как прошел фестиваль «Кантата» на территории пивоварни «Понарт»
Все новости по теме: Культура

В Калининградской области продолжается фестиваль «Кантата» (6+). В воскресенье, 11 июня, он прошел на территории бывшей пивоварни Понарт в Калининграде. Московский государственный симфонический оркестр исполнил симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и волк» при участии актёра Андрея Мерзликина. «Ошпаренный» из «Бумера» прочитал историю про пионера Петю. Вечером Мерзликин под аккомпанемент Калининградского областного оркестра русских народных инструментов рассказал о писателе Василии Шукшине. За пятым днем фестиваля наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

«Кантата» завершится в понедельник гала-концертом на площади у Кафедрального собора (6+). На острове Канта прозвучат музыка Мусоргского, Чайковского, Бородина, Рахманинова, Рубинштейна и русские народные песни.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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