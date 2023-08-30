Минобр решил добавлять выпускникам до 3-5 баллов к итогам ЕГЭ за золотую и серебряную медали

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Министерство просвещения договорилось с Минобранауки о преимуществах, которые будут давать выпускникам школ золотая и серебряная медали. Золотым медалистам решено добавлять 5 баллов к итогам ЕГЭ, серебряным — до 3. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В 2013 году вступил в силу новый закон об образовании, отменивший награждение выпускников школ золотыми и серебряными медалями. Регионы могли самостоятельно поощрять школьников. Такое решение власти приняли в том числе в Калининградской области.

В 2014 году золотые и серебряные награды заменила медаль федерального уровня «За особые успехи в учении». Её обладатели могли получить до 10 дополнительных баллов к результату Единого госэкзамена на усмотрение вуза.

В конце мая 2023 года Сергей Кравцов объявил о возвращении в школы серебряных медалей. Их будут вручать выпускникам, имеющим не более двух четвёрок в аттестате.

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