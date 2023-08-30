Горвласти выделили 22 млн рублей на светильники-скамейки с подогревом и информационные лайтбоксы

Городские власти выделили в общей сложности 22,3 млн рублей на закупку и установку светящихся скамеек с подогревом и беспроводной зарядкой, а также информационных лайтбоксов на нескольких улицах Калининграда. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.



Светильники-скамейки и лайтбоксы планируют установить на ул. Багратиона и Эпроновской. Двусторонние световые панели также должны разместить на Ленинском проспекте, набережной Ветеранов и Старопрегольской, ул. Краснооктябрьской и Октябрьской.

Работы запланированы в рамках проекта по реализации туристического кода центра города (региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»).

Подрядчика должны определить 7 сентября. Монтаж конструкций планируется завершить до конца года.

Всего власти разместили информацию о 4 закупках: на благоустройство Ленинского проспекта, ул. Краснооктябрьской и Октябрьской выделено почти 6 млн рублей, на ул. Эпроновскую — 3,4 млн, на набережные Ветеранов и Старопрегольскую — 6,3 млн, на ул. Багратиона — 6,6 млн.