Своим материальным положением довольны 23% россиян

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Менее четверти россиян (23%) считают свой нынешний достаток хорошим, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Фонда «Общественное мнение».

Согласно результатам опроса, чаще остальных возрастных категорий довольна своим материальным положением молодёжь 18-30 лет. Считает свой достаток хорошим почти половина (49%) респондентов этой категории.

Каждый пятый россиянин (18%) считает, что плохо зарабатывает. Чаще всего такого мнения придерживаются граждане в возрасте от 46 до 60 лет.

Больше половины россиян (56%) оценивают свой достаток как средний.

Не смогли оценить своё материальное положение 3% респондентов.

По данным социологов, за последние 3 месяца увеличили свой достаток 10% россиян. Вдвое больше, напротив, отметили ухудшение. Остальные не ощутили каких-либо изменений.

Опрос был проведен 11-13 августа 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

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