В «Храброво» задерживается вылет нескольких авиарейсов в Москву

В аэропорту «Храброво» задерживается вылет нескольких рейсов в Москву. Это следует из информации на онлайн-табло.



Так, на данный момент задерживается вылет трех утренних рейсов в аэропорт «Домодедово», также есть информация о задержке отправления одного вечернего рейса в «Домодедово» и дневного рейса в Санкт-Петербург. Помимо этого, откладывается время прилета в калининградский аэропорт пяти рейсов из «Домодедово».

«В основном меняли расписание „Уральские авиалинии“, но по каким причинам — это надо уточнять в авиакомпании. Наш аэропорт работает в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе «Храброво».