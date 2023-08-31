В «Храброво» задерживается вылет нескольких авиарейсов в Москву

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В аэропорту «Храброво» задерживается вылет нескольких рейсов в Москву. Это следует из информации на онлайн-табло.

Так, на данный момент задерживается вылет трех утренних рейсов в аэропорт «Домодедово», также есть информация о задержке отправления одного вечернего рейса в «Домодедово» и дневного рейса в Санкт-Петербург. Помимо этого, откладывается время прилета в калининградский аэропорт пяти рейсов из «Домодедово».

«В основном меняли расписание „Уральские авиалинии“, но по каким причинам — это надо уточнять в авиакомпании. Наш аэропорт работает в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе «Храброво».

Согласно онлайн-табло «Домодедово», аэропорт принимает самолеты из других регионов. На горячей линии авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что информацию о причинах задержки рейсов надо узнавать пассажирам лично в аэропорту у представителей компании.

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