Власти Правдинска решили отремонтировать дорогу до «Ушкуя» почти за 8 млн руб.

Власти Правдинска ищут подрядчика для ремонта дороги до историко-культурного парка «Ушкуй», информация об этом была размещена на сайте госзакупок.



В планах — обновление грунтового дорожного полотна площадью 8 тыс. кв. м, замена трубопереезда и обустройство парковки. Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 7, 7 млн рублей. Прием заявок осуществляется до 7 сентября.

Ранее власти обещали выделить средства на создание транспортной инфраструктуры для туристического объекта.

Историко-культурный парк «Средневековое городище Ушкуй» — это реконструкция укрепленного поселения периода XII-XIV веков. Он находится в четырёх километрах от Правдинска на берегу реки Лавы.