Двустороннее движение по мосту на Советском проспекте обещают открыть вечером в четверг

Вечером в четверг, 31 августа, должно открыться двустороннее движение по мосту на выезде с Советского проспекта в сторону Холмогоровки. Информация об этом размещена в Telegram-канале регионального министерства развития инфраструктуры.



«Мостовики, как и обещали, к началу учебного года завершили ремонт деформационных швов, сделали гидроизоляцию и обновили дорожное покрытие», — говорится в сообщении. Работы под мостом продолжаются, завершить их обещают 24 октября.

Ремонт моста за счёт средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начался 1 июля 2023 года.