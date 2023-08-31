Каменный дом начала XX века на трассе под Черняховском включили в реестр памятников (фото)

В Калининградской области дом, построенный из природного камня в начале XX века, включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава региональной Службы охраны памятников Евгений Маслов.



«На сей раз очередь дошла до классической из природного камня хозяйственной постройки, на федеральной трассе перед Черняховском. Сейчас так строить просто не умеют», — рассказал Маслов.

Согласно приказу от 31 августа 2023 года, выявленный объект культурного наследия был внесен в реестр памятников, как «Нежилое здание» начала XX века, располагающееся по адресу: Черняховский округ, поселок Бережковское, улица Калининградская, 7а.

В ближайшей очереди на включении в реестр памятников еще два объекта в регионе, уточнил глава Службы.