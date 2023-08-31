Алиханов заявил, что «никак не может повлиять» на цену дизтоплива в регионе

Жители региона пожаловались губернатору Антону Алиханову на существенный рост стоимости дизтоплива на автозаправочных станциях в последние недели. В комментариях на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте» калининградцы сообщили, что цена за литр на отдельных АЗС достигла 63 рублей. В ответ губернатор заявил, что не может повлиять на ситуацию.
«Никак не могу повлиять на цену, к сожалению. Цена растет в целом по стране. У нас она всегда на 1-1,5 рубля дороже за счет логистики», — написал Алиханов.
У губернатора также поинтересовались причиной отсутствия бензина Аи-95 на отдельных заправках. «Запас в регионе на 33 дня. У некоторых компаний были трудности, но уже решили их. Будем следить, при необходимости помогать компаниям с логистикой», — сообщил Антон Алиханов.В последние недели калининградцы периодически жалуются губернатору на резкое подорожание топлива. Областной минэкпром предлагает жителям обращаться в управление Федеральной антимонопольной службы. «Всё же в нашей стране действует свободное ценообразование и рыночная экономика. Продавцы устанавливают цены на товары самостоятельно, исходя из закупочной стоимости. Основную часть розничной цены составляет оптовая цена и услуги транспортировки в Калининградскую область», — поясняли в ведомстве.