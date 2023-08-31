Резидент технопарка БФУ разработал робота-уборщика

Российская компания «Яку Роботикс» (резидент ИНТЦ «Балтийская долина — Хьюмантек») разработала и запускает в продажу беспилотного робота для уборки торговых центров, супермаркетов, складов и аэропортов. Об этом сообщила пресс-служба БФУ имени Канта.

Как подчеркивают в вузе, разработкой мозга робота — программно-аппаратного комплекса — занимался технический директор компании, старший преподаватель БФУ им. И. Канта Глеб Руднев. Часть работ и испытаний проводилась на базе научного-технологического парка «Фабрика» и площадки ИНТЦ «Балтийская долина — Хьюмантек».

На старте продаж стоимость робота составляет два миллиона рублей (дополнительно требуется док-станция для зарядки, слива и пополнения воды стоимостью 400 тысяч рублей).

«Базово поломойка работает в ручном режиме, но после оформления подписки на софт компании, появляется эффект „ВАУ“, и робот становится беспилотной поломоечной машиной. При этом компания дает пожизненную гарантию на обновление и улучшение софта», — уточнили в компании «Яку Роботикс».