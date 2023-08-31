На «Автоторе» началось производство кроссоверов Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro

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Фото: пресс-служба «Автотора»

«Автотор» запустил промышленное производство кроссоверов Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro. Информация об этом размещена в Telegram-канале завода.

Решение о массовом производстве компактных кроссоверов в Калининграде было принято после аудита процесса сборки и качества произведённых автомобилей «пилотной» партии представителями китайской марки.

На первоначальном этапе промышленное производство продукции Kaiyi на «Автоторе» осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова «с частичной локализацией компонентов первого уровня», сообщает пресс-служба предприятия. В дальнейшем запланирован переход на полный цикл производства. Использование локальных комплектующих завод и его китайские партнёры хотят наращивать постепенно.

Поступление автомобилей в дилерские центры, по информации пресс-службы завода, ожидается в ближайшее время.

Промышленная сборка автомобилей бренда Kaiyi на «Автоторе» была запущена в январе 2023 года. Первой моделью на конвейере стал седан E5. Осенью завод планирует запустить производство ещё одной модели марки Kaiyi X7 Kunlun.

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