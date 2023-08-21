«Автотор» намерен осенью начать выпуск еще двух кроссоверов китайских брендов

Осенью 2023 года «Автотор» планирует запустить производство еще двух моделей китайских брендов BAIC и Kaiyi. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на презентацию компании, представленную на пресс-конференции в рамках форума MIMS.



Речь идет о кроссоверах BAIC X75 и Kaiyi X7 Kunlun. В августе на «Автоторе выпустили первую партию кроссоверов BAIC X55. Компания приступила к промышленному производству автомобилей этого бренда в апреле. До конца 2023 года предприятие планирует освоить выпуск 7 моделей BAIC. Цены на кроссоверы будут начинаться с 1,7 млн рублей.