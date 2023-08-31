Мэрия Калининграда выделила почти четыре миллиона рублей на ремонт вазонов-лавок на Баранова (фото)

Мэрия Калининграда выделила почти четыре миллиона рублей на ремонт вазонов-лавок на Баранова (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Мэрия Калининграда выделила 3 860 502 рублей на ремонт вазонов-лавок на улице Баранова. Победитель аукциона, определившийся 31 августа, согласно порталу Госзакупок, предложил выполнить работы за 3,85 млн рублей. В пресс-службе мэрии сообщили, что с начала эксплуатации элементов благоустройства не прошло и пяти лет.

Напомним, что на улице Баранова в середине мая этого года был зафиксирован факт хищения клинкерной тротуарной плитки, привезенной специально для реконструкции этой улицы. После этого был произведен текущий ремонт.

Отметим, что ремонтом улицы Баранова городские власти занялись вскоре после ее официального открытия, а повреждения там стали появляться с 2019 года: на покрытии из клинкерной тротуарной плитки образовались первые просадки, а кирпичная облицовка клумб начала обваливаться. В горадминистрации еще тогда уверяли, что пешеходная зона «страдает» от действий некоторых «хозяйствующих субъектов» и вандалов.

Напомним, что на благоустройство улицы Баранова федеральные власти выделили 300 млн рублей. Пятилетний гарантийный срок, в течение которого подрядчик должен устранять недочеты, закончится в ноябре этого года.

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