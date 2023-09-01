В Калининградской области за три года число школьников увеличилось почти на 9 тысяч

В Калининградской области количество школьников с 2020 года по 2023 год выросло почти на 9 тысяч. Такие сведения приводит Калининградстат со ссылкой на данные Министерства просвещения РФ.



Кроме того, эксперты сообщают, что с 2014 года население школьного возраста (с 6 до 17 лет) в регионе выросло на 37 тысяч (отмечается, что не все дети идут в школу в шестилетнем возрасте и не все семнадцатилетние получают среднее общее образование). Если в 2014 году в Калининградской области проживало 108 263 детей этого возраста, что в 2023 уже 145 280.

«И если в 2014 году детей в возрасте 6 лет было 10 349, то в 2023 году — 12 985. Потенциальных выпускников в 2014 году было 8 571, а в нынешнем — 10 455», — добавляют в Калининградстате.