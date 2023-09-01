Власти объяснили, почему в этом году не будет сельхозярмарки в центре Калининграда

В этом году решено отказаться от проведения сельскохозяйственной ярмарки на площади Победы в Калининграде, поскольку эта площадка не пользуется спросом у региональных фермеров. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Калининградской области Сергей Бабасюк.

«В позапрошлом году ярмарка у нас удачно проходила, с августа по декабрь. А в прошлом году мы ее так же начали, но она просуществовала месяца полтора. И вот почему. Эта площадка частная, и собственник выставил фермерам требования: сколько платить за аренду места, за вывоз мусора, за свет, и выставил условие, что должно быть не менее определенного количества участников и занятых машиномест, иначе он будет терпеть убытки. В итоге у нас в начале ярмарки, в первый год, было 40-50 фермеров, а в конце, в прошлом году, стало 15-18. Естественно, владелец площадки сказал, что для него это убытки, которые он не готов терпеть», — пояснил Бабасюк.

Также, по его словам, претензии по данной площадке были и у фермеров. «Условие было: фермеры должны заехать на ярмарку до 8 утра. Соответственно, фермеры из отдаленных районов должны были выезжать в Калининград в 4-5 утра. При этом люди первые начинали „просыпаться“ в 10, а в воскресенье и в 11. И фермерам приходилось, чтобы отбить (арендную) плату, — а они приезжали на грузовых машинах и платили уже не за одно машиноместо, а за два — делать цены выше, чем стоит их же продукция в супермаркетах, куда они ее сдают оптом и в больших объемах. <...> И они не выторговывали, потому что в основном потребителями были туристы и прохожие, которые покупали килограмм-два, а для фермеров это невыгодно. Поэтому в этом году мы собрать фермеров не смогли, просто-напросто они все отказались. На сегодня они не готовы ехать туда. Они терпят убытки при продажах и, соответственно, задирают цену», — резюмировал Бабасюк.

Напомним, ранее администрация Калининграда проинформировала, что в этом году сельхозярмарку на площади проводить не будут. При этом горожанам предложили альтернативный вариант: сельскохозяйственную ярмарку в Гурьевском районе возле ТЦ «Акорус». В свою очередь Сергей Бабасюк подчеркнул, что в данном случае речь не идет о переносе торговли с одно места на другое: у «Акоруса» открывается совершенно новая ярмарка, и это никак не связано с отменой мероприятия на площади Победы в Калининграде.