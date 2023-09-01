«Помешали трубы»: на улице Чапаева вместо 32 деревьев высадят всего 8 (фото)

«Помешали трубы»: на улице Чапаева вместо 32 деревьев высадят всего 8 (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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В Калининграде во время ремонта тротуара на улице Чапаева после претензии «Водоканала» было принято решение высадить всего 8 деревьев вместо 32. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии города.

В мэрии пояснили, что до начала мощения на место выезжал первый заместитель главы администрации города Игорь Шлыков вместе с главным архитектором Андреем Анисимовым и общественниками. Один из представителей общественности напомнил Шлыкову, что на Чапаева было спилено несколько крупных деревьев (в том числе клен сахаристый с диаметром ствола 135 см), и необходимо полноценно озеленить улицу.

«Проект ремонта был изменен и подрядчик обустроил приствольные квадраты под будущую высадку, — добавили в пресс-службе мэрии. — Однако в „Водоканале“ сообщили, что сажать крупные деревья на этом месте нельзя, так как под тротуарами проходят трубы. После этого подрядчик вернулся к старому проекту».

 

В мэрии уточнили, что 8 деревьев в соответствии с планом компенсационной высадки будет высажено на другом участке улицы. В дальнейшем на участке, указанном представителем «Водоканала», могут высадить растения с небольшой корневой системой.

Напомним, что в апреле суд обязал власти Калининграда отремонтировать тротуары на улице Чапаева. Прокуратура обнаружила, что там имеются множественные дефекты, размеры которых «превышают установленные законом допустимые параметры».

На ремонт части тротуаров на улице Чапаева от проспекта Мира до ул. Расковой по четной стороне и от ул. Расковой до ул. Огарева — по нечетной город готов был потратить 6,6 млн рублей.

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