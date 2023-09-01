Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова признали иноагентом

Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова признали иноагентом
Дмитрий Муратов. Фото: Michał Siergiejevicz / Wikimedia Commons CC BY 2.0

Минюст признал иностранным агентом главного редактора «Новой газеты» и нобелевского лауреата мира Дмитрия Муратова. Информация размещена на сайте ведомства.

«Д.А. Муратов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации», — говорится в сообщении Минюста.

Список иноагентов пополнили ещё восемь человек. Среди них — комик Руслан Белый, советский диссидент Олег Радзинский, депутат Заксобрания Петербурга от «Яблока» Максим Резник, журналистка Оксана Баршева (Ксения Ларина), Евгений Карпов, тележурналист Денис Катаев и чеченский историк и политик Майрбек Вачагаев. Все признанные 1 сентября иноагентами граждане, кроме Муратова и Карпова, сейчас находится вне России, сообщает «Интерфакс». В реестр иноагентов также включено антивоенное этническое движение «Новая Тыва».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter