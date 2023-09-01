Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова признали иноагентом

Минюст признал иностранным агентом главного редактора «Новой газеты» и нобелевского лауреата мира Дмитрия Муратова. Информация размещена на сайте ведомства.

«Д.А. Муратов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации», — говорится в сообщении Минюста.

Список иноагентов пополнили ещё восемь человек. Среди них — комик Руслан Белый, советский диссидент Олег Радзинский, депутат Заксобрания Петербурга от «Яблока» Максим Резник, журналистка Оксана Баршева (Ксения Ларина), Евгений Карпов, тележурналист Денис Катаев и чеченский историк и политик Майрбек Вачагаев. Все признанные 1 сентября иноагентами граждане, кроме Муратова и Карпова, сейчас находится вне России, сообщает «Интерфакс». В реестр иноагентов также включено антивоенное этническое движение «Новая Тыва».