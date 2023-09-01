Часть авиарейсов Калининград — Псков — Минводы отменяют из-за нехватки самолетов

Часть авиарейсов по маршруту Минеральные Воды — Псков — Калининград и в обратном направлении отменяют из-за нехватки самолетов, сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на генерального директора псковского международного аэропорта им. княгини Ольги Артёма Тарасова.

«Это не связано с работой псковского аэропорта, это связано с загруженностью авиакомпании-перевозчика. Очень много направлений, не хватает, видимо, у них воздушных судов. Они вот заявились на три частоты — решили, что будут летать три раза в неделю по маршруту Минеральные Воды — Псков — Калининград, а потом эту третью частоту отменили, потому что не хватает самолетов просто физически», — цитирует издание Артема Тарасова.

На данный момент отменен рейс Минеральные Воды — Псков — Калининград 3 сентября, а также рейсы 17 сентября, 24 сентября и 1 октября.