Роскомнадзор открыл на сайте форму для жалоб на ЛГБТ-контент

Роскомнадзор открыл на сайте форму для жалоб на ЛГБТ-контент
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Со 2 сентября Роскомнадзор начнёт блокировать сайты, которые в течение 24 часов после получения от ведомства уведомления не будут удалять ЛГБТ-контент. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин на Московской международной книжной ярмарке, сообщает РБК.

«К нам поступают обращения и жалобы, мы сами мониторим, на основании этого выносится экспертное решение, — цитирует издание Вадима Субботина. — Сегодня открыта форма на сайте, куда каждый может подать свою жалобу. И сегодня же уйдут первые уведомления с требованием удалить запрещенный контент. Соответственно, завтра мы проверим, и если кто-то не удалит, он будет заблокирован».

Количество уже полученных жалоб замглавы Роскомнадзора называть не стал.


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