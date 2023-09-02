Правительство РФ выделило более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 30 млрд рублей из федерального бюджета и резервного фонда правительства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, сообщается на сайте кабмина.

«Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 10,3 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 9 млрд рублей — научных. Более 8,3 млрд рублей получат медицинские учреждения и почти 3 млрд рублей — учреждения культуры», — отмечается в в сообщении.

В публикации также говорится, что из резервного фонда правительства должны поступить более 25 млрд рублей и свыше 5,6 млрд рублей — из федерального бюджета. «Выделенное финансирование позволит обеспечить исполнение указов президента 2012 года об оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, согласно которым зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — до 200% средней зарплаты по региону», — заявляется в сообщении.